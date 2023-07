Feuerwehr bekämpft Brände in Athen

In Athen und in der Umgebung von Athen sind am Montag mehrere Brände ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren mit Löschflugzeugen und Hubschraubern waren im Einsatz, um die Brände zu löschen. Auch Einsatzkräfte aus anderen Regionen von Griechenland halfen dabei. Weil es mehrere Tage sehr heiß war und und es lange nicht geregnet hat, war die Waldbrandgefahr besonders groß.