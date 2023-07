Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet diesmal in Australien und Neuseeland statt. Sie startet am 20. Juli und endet am 20. August 2023. Erstmals nehmen 32 Frauen-Teams an der Weltmeisterschaft teil. Sie sind in 8 Gruppen mit jeweils 4 Teams eingeteilt. Österreich hat sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Österreichs Frauen verloren gegen Schottland im entscheidenden Spiel. Abgekürzt sagt man zur Weltmeisterschaft auch WM.