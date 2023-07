Indien schickte eine Rakete auf den Mond

In Indien ist am Freitag eine Mond-Rakete gestartet. Es ist schon der zweite Versuch Indiens, eine Rakete auf den Mond zu schicken. Ein erster Versuch im Jahr 2019 war gescheitert. Der Start am Freitag klappte aber ohne Probleme. Die unbemannten Rakete soll die Südseite des Mondes 2 Wochen lang erforschen. Zunächst muss aber die Landung klappen. Die Rakete soll am 23. oder 24. August landen. Eine sanfte Landung schafften bisher nur die USA, die Sowjetunion und China.