Süßstoff Aspartam könnte Krebs auslösen

Der Süßstoff Aspartam ist oft in Softdrinks oder Kaugummis enthalten. Laut Experten kann Aspartam unter Umständen bei Menschen Krebs auslösen. Aber in den üblichen Mengen dürfte das nichts ausmachen. Aspartam ist einer von vielen zugelassenen Süßstoffen in der EU. Die empfohlene Höchstmenge pro Tag liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.