Menschen mit Behinderung bei Katastrophenschutz kaum mitbedacht

Die inklusive Online-Plattform "andererseits" hat am Dienstag eine Dokumentation veröffentlicht. Darin kritisieren Fachleute, dass Menschen mit Behinderungen im Katastrophenschutz kaum mitbedacht werden. Grund dafür ist der 2. Jahrestag der Flut im deutschen Ahrtal am 14. Juli 2021, bei der 134 Menschen starben. 12 davon lebten in einem Wohnheim der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen.