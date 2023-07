Arbeitslosigkeit stieg im Juni zum Vorjahr

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Ende Juni lag die Arbeitslosen-Quote bei 5,7 Prozent. Im Juni 2022 lag sie etwas höher bei 5,9 Prozent. Ende Juni waren heuer insgesamt 307.732 Menschen beim AMS als arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. Das teilte das Ministerium für Arbeit und Wirtschaft am Montag mit.