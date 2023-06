238.000 Menschen starben 2022 bei Kämpfen

Im Jahr 2022 sind weltweit 238.000 Menschen durch Kampfhandlungen gestorben. So viele Tote durch Kriege in einem Jahr gab es seit 1994 nicht mehr. Damals starben allein durch den Genozid in Ruanda 800.000 Menschen. Das geht aus dem Global Peace Index hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.