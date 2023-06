Ein Verletzter nach Gasexplosion in Oberösterreich

In Ansfelden in Oberösterreich ist es am Dienstagabend zu einer Gasexplosion gekommen. Dabei geriet ein Haus in Brand, ein 65-jähriger Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Schuld an der Gasexplosion ist eine Erdbohrung, bei der unabsichtlich ein gefährliches Gemisch aus Gas und Wasser am Nachmittag aus der Erde austrat.