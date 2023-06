Staatsbegräbnis für Berlusconi in Mailand

Am Mittwoch fand das Begräbnis vom italienischen Ex-Minister Silvio Berlusconi in Mailand statt. Der Politiker war am Montag mit 86 Jahren gestorben. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, Premierministerin Giorgia Meloni, viele Regierungsmitglieder sowie alle Mitglieder seiner Partei kamen zum Begräbnis. Auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland waren vertreten. Insgesamt 2.300 Personen wurden zur Trauerfeier im Mailänder Dom zugelassen.