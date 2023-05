Seit damals wurde der Mount Everest 11.000 Mal bestiegen. Viele Menschen starben auch bei dem Versuch, den Gipfel zu erreichen. Seit 1953 starben am Mount Everest 299 Bergsteiger, darunter 113 einheimische Bergführer und Gepäckträger.

Erklärung: Sherpa

Die Sherpa sind ein Volk, das in den Bergen rund um den Mount Everest in Asien lebt. Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt. Weil sie sich in den Bergen gut auskennen und viel aushalten, arbeiten sie oft als Gepäckträger und Bergführer auf dem Mount Everest.