Klima-Aktivisten blockierten den Frühverkehr in Wien

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben Dienstagfrüh ihre 3. Aktionswelle in Wien begonnen. Für mindestens 3 Wochen sind Aktionen geplant. Ab 8.00 Uhr klebten sich Aktivisten am äußeren Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Auch am Opernring hat es eine Aktion der "Letzten Generation" gegeben. Einige Forscher unterstützten die Aktivisten.