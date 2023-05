Eine kurze Biografie von Charles III.

Charles wurde am 14. November 1948 im Buckingham Palast in London geboren. Sein ganzer Name ist Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. Charles ist der englische Name für Karl. Seine Eltern waren Königin Elizabeth II. und Prinz Philip. Charles hat eine jüngere Schwester und 2 jüngere Brüder. Mit 9 Jahren wurde er zum Prinzen von Wales ernannt. Wales ist ein Teil von Großbritannien. Mittlerweile ist sein Sohn William Prinz von Wales.