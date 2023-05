Der Streit um den Stein des Schicksals

Seit vielen Jahrhunderten gibt es in Großbritannien Krönungen. Daher gibt es auch viele Traditionen und Rituale. Manche davon kommen uns heute etwas komisch vor. Zum Beispiel gibt es einen eigenen Krönungs-Stein. Der Stein heißt auf Englisch Stone of Scone oder Schicksals-Stein. Dieser Stein ist eigentlich das Symbol der Könige in Schottland. Im Jahr 1296 nahm der englische König Edward I. den Schotten den Stein aber weg. Er baute den Stein unter dem Thron in London ein.