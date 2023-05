Bundespräsident Van der Bellen nimmt an Krönung teil

Zur Krönung von König Charles III. werden mehr als 2.000 Gäste erwartet. Darunter sind auch viele Monarchen aus anderen Ländern. Zum Beispiel Schwedens König Carl Gustaf. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt an der Krönung in London teil. Van der Bellen war auch bei der Trauer-Feier für Königin Elizabeth II. in London. Charles besuchte Österreich gemeinsam mit seiner Frau Camilla im Jahr 2017. Dabei lernte er Van der Bellen kennen.