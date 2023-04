Mindestens 2 Tote nach Eissturm in Kanada

Im Osten von Kanada sind am Donnerstag mindestens 2 Menschen durch einen Eissturm gestorben. Die Provinzen Quebec und Ontario waren besonders stark betroffen. Dort leben die meisten Menschen in Kanada. Ein Mann wurde in Ontario von einem Baum erschlagen. In der Stadt Montreal wurde ein weiterer Mann von einem Ast erdrückt. Mehrere Millionen Menschen hatten außerdem keinen Strom mehr.