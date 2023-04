Insgesamt wurden in der ganzen Ukraine fast 70 russische Angriffe abgewehrt. Darunter auch Raketenangriffe. Am heftigsten gekämpft wurde weiterhin in der Region um die Stadt Bachmut.

Erklärung: Infrastruktur

Zur Infrastruktur gehört zum Beispiel die Energieversorgung, also die Stromversorgung, und auch die Wasserversorgung. Sie sind wichtig, weil die Menschen auf Wasser und Strom im alltäglichen Leben angewiesen sind.