Mindestens 28 Tote bei Feuer auf philippinischer Fähre

Im Süden der Philippinen in Südostasien ist am Mittwoch eine Schiffsfähre ausgebrannt. Mindestens 28 Menschen sind dabei laut Küstenwache gestorben. 195 Passagiere und 35 Besatzungsmitglieder konnten lebend gerettet werden. Am Donnerstag war noch nicht klar, ob Menschen vermisst wurden.