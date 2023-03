Mindestens 5 Tote bei Stürmen in Kalifornien

In Kalifornien in den USA sind bei heftigen Winterstürmen mindestens 5 Menschen gestorben. Außerdem richteten starker Regen und Sturmböen am Dienstag große Schäden an. In San Francisco warf der Sturm 700 Bäume um und drückte in Hochhäusern Fenster ein. Zehntausende Menschen waren zeitweise ohne Strom.