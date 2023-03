Chinas Staatschef Xi Jinping zu Gesprächen in Moskau eingetroffen

Am Montag ist der chinesische Staatschef Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen. Der Besuch soll 3 Tage dauern. Die Gespräche zwischen Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin werden weltweit mit Spannung erwartet. Putin will nämlich Xi Jinping den Krieg gegen die Ukraine vom russischen Standpunkt aus erklären.