Besonders in westafrikanischen und zentralafrikanischen Ländern ist die Lage schwierig. In vielen dieser Regionen herrschen Kriege. Das erschwert Kindern noch mehr den Zugang zu sauberen Trinkwasser. Am 22. März ist Weltwassertag. An diesem Tag findet in New York in den USA eine UNO-Wasserkonferenz statt. Weltweit haben 2 Milliarden Menschen kein sauberes Wasser.

Erklärung: UNICEF

UNICEF ist das Kinderhilfswerk der UNO. UNO ist englisch und steht für "United Nations Organization". Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Viele Sagen auch nur UN zur UNO. Die Vertreter der Mitglieds-Länder treffen sich regelmäßig, um über Probleme in der Welt zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.