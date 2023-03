Die Marillenblüte in der Wachau lockt jährlich viele Touristen an. Daher können an den kommenden 2 Wochenenden mehrere Buslinien in der Umgebung kostenfrei genutzt werden. Das Blütenmeer kann man aber auch auf dem Donau-Radweg oder bei Wanderungen durch Gärten entlang der sogenannten "Marillenmeile" bewundern.

Erklärung: UNESCO Weltkulturerbe

Die UNESCO ist eine internationale Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO verleiht besonders schönen Plätzen und Gegenden den Titel "Weltkulturerbe". Diese Plätze und Gegenden sollen besonders geschützt werden, damit sie möglichst lange erhalten bleiben.