In den nächsten Tagen wird es frühlingshaft warm in Österreich, sagen die Wetter-Experten von Geosphere Austria. Am Freitag und Samstag wird es sehr sonnig und die Temperaturen steigen auf 12 bis 17 Grad. In Tirol und Vorarlberg kann es bis zu 20 Grad warm werden.

Erklärung: Geosphere Austria

Seit dem 1. Jänner haben sich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt (GBA) zur Geosphere Austria zusammengeschlossen. Die im Jahr 1851 gegründete ZAMG war unter anderem für die Wettervorhersage zuständig. Nun macht das Geosphere Austria.