Infantino erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt

Am Donnerstag ist Gianni Infantino wieder zum FIFA-Präsident gewählt worden. Die FIFA ist der Fußball-Weltverband. Der 52 Jahre alte Schweizer war der einzige Kandidat. Er wurde per Applaus bis 2027 wiedergewählt. Infantino legte seine rechte Hand aufs Herz und genoss den Applaus in der Arena in Kigali im ostafrikanischen Staat Ruanda.