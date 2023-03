SPÖ-Mitglieder entscheiden über Partei-Vorsitz

Seit einiger Zeit gibt es in der Partei SPÖ Streit. Es hat immer wieder Kritik an der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gegeben. Die meiste Kritik kam vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Vor Kurzem erklärte Doskozil, dass er SPÖ-Chef werden will. Nun sollen die SPÖ-Mitglieder befragt werden, wen sie als Parteichef haben wollen.