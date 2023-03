Mehr als 260 Tote durch Tropensturm "Freddy"

Der Tropensturm "Freddy"hat in 3 Ländern im Südosten von Afrika schwere Verwüstungen angerichtet. Insgesamt starben in den Ländern Malawi, Mosambik und Madagaskar mehr als 260 Menschen durch den Sturm. Am stärksten betroffen war das Land Malawi mit 225 Toten. 800 Menschen wurden verletzt und mehr als 20.000 Menschen sind durch den Sturm obdachlos geworden. Die Regierung hat für den Süden von Malawi den Katastrophenfall ausgerufen.