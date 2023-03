Polizei warnt vor Anschlagsgefahr in Wien

Die Polizei hat am Mittwoch vor einer Anschlagsgefahr auf religiöse Einrichtungen in der Stadt Wien gewarnt. Es gibt entsprechende Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant sei, berichtete die Polizei. Deshalb werden die Polizei und auch die Sondereinheiten der Polizei, wie die WEGA und die Cobra, in der Stadt vermehrt unterwegs sein.