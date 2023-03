49 getrocknete Seepferdchen auf Flughafen Wien beschlagnahmt

Zoll-Mitarbeiter am Flughafen Wien in Schwechat haben einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Sie haben bei einem Vietnamesen 49 getrocknete Seepferdchen gefunden und beschlagnahmt. Die toten Meerestierchen waren im Gewand im Gepäck des Reisenden versteckt. Die toten Tiere wurden dem Mann weggenommen. Er muss eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro bezahlen.