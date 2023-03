Vater von ertrunkenem Bub in Tirol wegen Mordverdachts festgenommen

Im August 2022 ist in St. Johann in Tirol ein 6-jähriger Bub in einem Fluss ertrunken. Am Montag ist nun sein 38-jähriger Vater wegen dringendem Mordverdacht festgenommen worden. Bisher glaubte die Polizei nämlich, dass es einen Raubüberfall auf den Vater gegeben hatte. Der geistig beeinträchtigte Bub soll danach selbst aus seinem Kinderwagen geklettert, in den Fluss gestürzt und ertrunken sein. Dieser Raub soll aber gar nicht stattgefunden haben.