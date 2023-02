EU erzeugte Rekordmenge an Strom mit Wind und Sonne

In der EU ist im Jahr 2022 so viel Strom mit Windenergie und Sonnenenergie erzeugt worden, wie noch nie zuvor. Fast ein Viertel des gesamten EU-Stroms kam aus diesen Energiequellen. Das ist ein neuer Rekord. Wichtig ist das vor allem deshalb, weil die EU damit weniger Gas aus Russland einkaufen musste. Das Gas wird zur Erzeugung von Strom gebraucht. So konnten seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine 12 Milliarden Euro eingespart werden.