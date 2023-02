Im Vorjahr gab es fast eine Million Asylanträge in der EU

2022 hat es in der EU so viele Asyl-Anträge gegeben, wie seit der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 nicht mehr. Laut der EU-Agentur für Asyl wurden in den 27 Mitgliedsstaaten, der Schweiz und Norwegen insgesamt 966.000 Asyl-Anträge gestellt. Das ist um die Hälfte mehr als noch 2021. Nur 2015 und 2016 wurden mit über einer Million sogar noch mehr Asyl-Anträge gestellt.