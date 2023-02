4-Tage-Woche kam in Großbritannien sehr gut an

In Großbritannien hat 6 Monate lang ein Projekt zur sogenannten 4-Tage Woche stattgefunden. Das Projekt wurde in 61 Firmen in Großbritannien durchgeführt und kam sehr gut an. 56 der Firmen wollen die 4-Tage Woche sogar nach der Testphase beibehalten. Dabei haben Unternehmen aus Bereichen wie Technik, Bauarbeiten, Gastronomie und aus dem Gesundheitswesen mitgemacht.