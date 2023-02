Schüler können bei neuen Lehrplänen von Anfang an mitreden

In Zukunft können Schüler bei der Gestaltung des Lehrplans mitbestimmen. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek am Freitag bekanntgegeben. Bisher konnten Schüler erst etwas zu den Lehrplänen sagen, wenn diese bereits feststanden. Nun sollen Jugendliche von Anfang an mitreden können. Die Lehrpläne bestimmen, was die Schüler lernen sollen.