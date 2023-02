Aktivisten blockierten Verkehr auf der Wiener Schüttelstraße

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag in der Früh in Wien wieder den Verkehr behindert. Sie blockierten die Schüttelstraße, die Stadionbrücke und die Ostautobahn, indem sie sich festklebten. Eine Spur blieb als Rettungsgasse frei. Von den insgesamt 14 Aktivisten wurden 13 festgenommen.