Besonders stark geschneit hat es in Oberkärnten und Osttirol. Dort gab es auch in tiefen Lagen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. In Bad Eisenkappl fielen 30 Zentimeter Schnee, in Bad Bleiberg 40 Zentimeter und am Loiblpass schneite es sogar 50 Zentimeter. Auf vielen Straßen galt für Fahrzeuge Schneeketten-Pflicht.