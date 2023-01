Klimaaktivisten starteten Blockadewelle vor Wiener Schulen

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben in Wien am Montag in der Früh Straßen vor Schulen blockiert. Die Aktivisten wollen solche Aktionen eine Woche lang durchführen. Kurz vor Schulbeginn wurden vor 3 Schulgebäuden sogenannte "verkehrsberuhigte Zonen" geschaffen. Laut Polizei kam es zu umfangreichen Verkehrs-Behinderungen.