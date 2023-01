Ehemaliger Papst wurde zu Grabe getragen

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. (bedeutet der 16.) ist am Donnerstag mit einem Trauergottes-Dienst am Petersplatz im Rom verabschiedet worden. Über 50.000 Gläubige versammelten sich am Petersplatz, um bei der Messe dabei zu sein. Auch Könige und Staatschefs aus aller Welt kamen nach Rom.