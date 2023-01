NFL-Spieler erlitt während des Spiels Herzstillstand

Bei einem Spiel in der amerikanischen Football-Liga NFL hat es einen schweren Zwischenfall gegeben. Am Montag spielten die Cincinnati Bengals gegen die Buffalo Bills. Der Spieler Damar Hamlin von den Buffalo Bills wurde während des Spiels von einem Gegenspieler an der Brust getroffen. Hamlin stand nach dem Zusammenprall auf, brach aber kurz danach wieder zusammen. Er hatte einen Herz-Stillstand. Ärzte und Sanitäter begannen sofort mit der Wiederbelebung.