2 Deutsche beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt

In Waidring in Tirol sind am Mittwoch 2 Deutsche im Alter von 17 Jahren beim Skifahren gestorben. Die beiden Jugendlichen fuhren eine Piste hinunter. Etwa bei der Mitte fuhren die beiden über den Pistenrand hinaus und stürzten. Das Gelände neben der Piste war kaum mit Schnee bedeckt, zum Teil waren Steine zu sehen. Die beiden Deutschen starben trotz Hilfe noch an der Unfallstelle. Laut Zeugen waren sie mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.