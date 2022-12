2 Festnahmen nach Halloween-Ausschreitungen in Linz

In Linz in Oberösterreich hat es in der Halloween-Nacht Ende Oktober Ausschreitungen gegeben. 200 Menschen randalierten und es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Ermittlungen der Polizei gab es nun weitere Festnahmen. 2 Männer sitzen seit kurz vor Weihnachten in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen. Ein weiterer Mann wurde angezeigt.