3 Tote nach Schüssen in Paris

In Frankreichs Hauptstadt Paris sind bei einer Schießerei mindestens 3 Menschen getötet worden. Ein Mann schoss am Freitag im 10. Pariser Bezirk in einem kurdischen Kulturzentrum um sich. Der Angreifer schoss auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber dem Kulturzentrum. Die Polizei nahm einen 69 Jahre alten Mann fest.