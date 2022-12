Bisher 358 Verkehrstote im heurigen Jahr

Heuer sind in Österreich im Straßenverkehr bisher 358 Menschen gestorben. Das sind um 5 mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Das hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag berichtet. Mit 13 Kindern sind auch ungefähr doppelt so viele Kinder im Straßenverkehr gestorben wie im Vorjahr. Der VCÖ fordert deshalb mehr Schutz für Kinder im Straßenverkehr.