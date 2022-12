Mann stach Ehefrau in Oberösterreich in Fitnessstudio nieder

Am Mittwoch hat ein 27 Jahre alter Mann in Oberösterreich in einem Fitness-Studio seine Frau mit einem Messer angegriffen. Die 25-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Der mutmaßliche Täter konnte dank einer guten Beschreibung schnell von der Polizei festgenommen werden. Am Donnerstag hieß es, die Frau sei nach einer Operation außer Lebensgefahr.