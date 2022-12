Wie kommt es zu einem Blackout?

In Europa sind alle Stromnetze miteinander verbunden. In diesem Stromnetz fließt der Strom mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Man sagt dazu auch Frequenz. Wird plötzlich mehr Strom verbraucht, als zugeführt wird, kann das Netz aus dem Gleichgewicht kommen. Das Gleiche passiert, wenn plötzlich zu viel Strom produziert wird. Kleine Störungen sind nicht so schlimm. Aber bei größeren Störungen wird das Stromnetz überlastet und kann ausfallen. Das ist dann ein Blackout.