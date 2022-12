3 Tote in Weiz wegen giftiger Abgase aus Heizlüfter

In Weiz in der Steiermark sind offenbar 3 Menschen durch giftige Abgase gestorben. Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes fand die Leichen am Montag in einem Einfamilienhaus. Bei den Toten handelt es sich laut Polizei um eine 90-jährige Frau und ihre 2 Söhne im Alter von 67 und 68 Jahren.