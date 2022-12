Tauwetter bis Weihnachten in Österreich

In vielen Teilen Österreichs wird es heuer keine weißen Weihnachten geben. Denn laut den Wetter-Fachleuten der ZAMG gibt es ab Mittwoch im Flachland Tauwetter. Die Temperatur kann tagsüber bis plus 10 Grad steigen. Am Donnerstag steigt die Temperatur weiter, und zwar bis plus 12 Grad.