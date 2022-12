Klima-Aktivisten attackierten Mailänder Scala mit Farbe

Die Mailänder Scala in Mailand in Italien ist eines der bekanntesten Opernhäuser auf der Welt. Am Mittwoch haben 5 Mitglieder der italienischen Klima-Gruppe "Ultima Generazione" die Fassade der Mailänder Scala mit Farbe überschüttet. "Ultima Generazione" heißt übersetzt "Letzte Generation". Die Polizei nahm die Aktivisten fest. Sie wurden angezeigt. Das Scala-Personal reinigte die Wände des Opernhauses.