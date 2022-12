England und Frankreich im Fußball-WM-Achtelfinale siegreich

England und Frankreich haben das Viertelfinale der Fußball-WM in Katar erreicht. Im Achtelfinale gewann England am Sonntag gegen Senegal mit 3:0. Frankreich besiegte Polen mit 3:1. Damit treffen England und Frankreich am Samstag im Viertelfinale aufeinander. Für England trafen Jordan Henderson, Harry Kane und Bukayo Saka.