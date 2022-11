Postamt Christkindl öffnet am Freitag wieder seine Türen

Das Postamt Christkindl in Steyr in Oberösterreich öffnet am Freitag wieder seine Türen. Beim Postamt Christkindl kann man Briefe und Karten mit einem weihnachtlichen Stempel versehen lassen. Es hat zur Weihnachtszeit geöffnet und sperrt am 7. Jänner wieder zu. Die dort verschickte Post muss mit einer Briefmarke und einer Zusatzmarke beklebt sein.