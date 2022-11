Hunderte Tote nach Erdbeben in Indonesien

Bei dem Erdbeben auf der indonesischen Hauptinsel Java am Montag sind mehr als 250 Menschen gestorben. Hunderte Menschen wurden verletzt. Es gibt auch noch einige vermisste Personen. Das Erdbeben hat viele Häuser zerstört. Die Einsatzkräfte suchten am Dienstag in den Trümmern und unter Schlammlawinen nach den Vermissten. Viele Gebiete sind durch Erdrutsche gar nicht erreichbar. Mehr als 7.000 Menschen haben ihre Häuser oder Wohnungen verloren.