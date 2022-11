Erdbeben in Norditalien und in Nepal

Am Mittwoch in der Früh hat es in der Adria-Region ein Erdbeben der Stärke 5,7 gegeben. Das Epizentrum lag in der Adria zwischen Italien und Kroatien. Nach dem Erdbeben gab es noch über 20 Nachbeben. Besonders die italienische Küstenstadt Senigallia war betroffen. Verletzte gab es kein, es wurden vorerst nur Gebäudeschäden gemeldet.